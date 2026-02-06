Как рассчитать НДФЛ при продаже имущества: пример 2026 от налоговой

НДФЛ от продажи имущества считает сам продавец. Нужно правильно учесть коэффициент и налоговые вычеты.

В отличие от имущественных налогов физлиц, НДФЛ при продаже имущества рассчитывает сам налогоплательщик и отражает его в декларации 3-НДФЛ, напомнило УФНС.

Так, если продали автомобиль за 600 тыс. руб., то полученный доход будет равен сумме сделки.

Но при продаже недвижимости такой расчет применяется не всегда. Размер дохода определяется с учетом кадастровой стоимости проданного объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7 (по общему правилу).

Если эта величина больше суммы, указанной в договоре купли-продажи, то именно с нее рассчитывают НДФЛ.

Для некоторых регионов действует коэффициент 1 — их список смотрите здесь.

Пример расчета:

Квартиру продали за 2 млн руб. Допустим, ее кадастровая стоимость в Росреестре – 3 млн. Тогда в доход учитывается такая стоимость: 3 000 000 х 0,7 = 2 100 000, так как 2,1 млн больше 2 млн. Если кадастровая стоимость объекта недвижимости 2,4 млн, то в доходе указывается цена сделки (2 400 000 х 0,7 = 1 680 000, а 1,68 млн меньше 2 млн).

Также при продаже имущества в декларации можно заявить налоговый вычет:

в размере 1 млн руб. — при продаже жилых объектов (дома, квартиры, комнаты, доли в жилье) и земельных участков;

в размере 250 тыс. руб. — при реализации нежилых сооружений (бани, гаража) или транспортных средств.

То есть, если заявили вычет при продаже автомобиля за 600 тыс. руб., НДФЛ составит 45 500 руб. (600 000 – 250 000) х 13%).

При применении вычета с продажи квартиры за 2 млн руб., сумма налога будет 130 тыс. руб. (2 000 000 – 1 000 000) х 13%).

Или можно учесть расходы на покупку проданного объекта.

Например, купили дом за 4 млн руб., а через два года продали его за 5 млн. Чтобы уменьшить сумму налога, к декларации прикладывают документы, подтверждающие факт и сумму покупки. Так налоговая база для НДФЛ снижается с 5 до 1 млн руб. А сумма налога к уплате уменьшится с 650 тыс. до 130 тыс. руб.

При декларировании доходов от продажи имущества можно заявить только один вид вычета на каждый объект, уточнили налоговики.

Представить декларацию физлицам нужно не позднее 30 апреля, а заплатить НДФЛ – до 15 июля 2026 года.