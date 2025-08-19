Какой налог будет в 2025 году при продаже квартиры ниже кадастровой стоимости: примеры для разных регионов

Что случилось
С 2025 года заработала новая норма Налогового кодекса – пункт 9 статьи 214.10 НК, которая касается НДФЛ с продажи недвижимости.
Она позволяет регионам увеличивать понижающий коэффициент к кадастровой стоимости. Таким образом, жители некоторых регионов заплатят за продажу квартиры более высокий налог, чем их сограждане в аналогичной ситуации.
Минфин выпустил письмо от 05.06.2025 № 03-04-05/55305, в котором дал разъяснения по применению этой новой нормы.
Разберем, как это все будет работать.
Когда за продажу квартиры надо платить налог
Доходы от продажи недвижимости освобождаются от налога, если человек владел этим имуществом в течение минимального срока владения.
В общем случае минимальный срок владения — 5 лет. Но он может быть меньше.
В частности, минимальный срок владения составляет 3 года, если квартира:
получена по наследству;
получена в подарок от близкого родственника;
приватизирована;
получена по договору ренты;
является единственным жильем.
Минимальный срок нулевой, если квартиру продает семья с двумя и более детьми ради улучшения жилищных условий. Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ, мы подробно разбирали тут.
Про минимальный срок владения в разных ситуациях читайте здесь.
Таким образом, если продать квартиру, которой вы владели больше минимального срока, то налога с ее продажи не будет независимо от цены сделки.
Облагаемый доход от продажи квартиры
Если же срок владения меньше минимального, то доход облагается НДФЛ.
Но облагаться будет не вся сумма, за которую вы продали жилье, а за минусом имущественного вычета.
Имущественный вычет такой: 1 млн рублей или фактические расходы на покупку этой квартиры. Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры, мы рассказывали тут.
То есть формула такая:
НДФЛ = (Доход – Расход) х ставка НДФЛ.
С 2025 года ставка НДФЛ с доходов от продажи имущества такая:
13% — с дохода до 2,4 млн рублей;
15% — с дохода свыше 2,4 млн рублей.
Между тем доход – это не всегда именно та сумма, за которую вы продали квартиру.
За доход принимают большую из величин: либо продажную цену, либо кадастровую стоимость, умноженную на понижающий коэффициент.
До 2025 год применялся единый понижающий коэффициент 0,7.
Пример
Семенов продал квартиру приватизированную квартиру, которой владел 1 год, за 2 млн рублей. Кадастровая стоимость (КС) этой квартиры — 3,5 млн рублей.
КС х 0,7 = 2 450 000 руб. Это больше, чем цена продажи. Поэтому именно эта сумма будет считаться доходом.
НДФЛ = (2 450 000 – 1 000 000) х 13% = 188 500 руб.
Повышенный понижающий коэффициент
Но с 01.01.2025 у регионов появилось право устанавливать свой понижающий коэффициент от 0,7 до 1. И некоторые региональные власти этим правом воспользовались.
Перечень регионов, которые установили свой понижающий коэффициент, смотрите в нашей таблице.
Регион
Понижающий коэффициент
Нормативный акт
Санкт-Петербург
1
Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 № 734-157
Республика Карелия
1
Закон от 30.12.1999 № 384-ЗРК (раздел 8.3)
Архангельская область
1
Областной закон Архангельской области от 02.10.2024 № 137-10-ОЗ
Астраханская область
1
Калининградская область
1
Закон Калининградской области от 01.11.2024 № 368
Республика Крым
1
Закон Республики Крым от 28.11.2024 № 13-ЗРК/2024
Краснодарский край
1
Закон от 06.11.2024 № 5225-КЗ
Республика Татарстан
1
Закон Республики Татарстан от 03.10.2024 № 70-ЗРТ
Соответственно, жители этих регионов будут платить более высокий налог при продаже квартир (если продадут дешевле кадастра).
Пример
Селезнев продает свою квартиру в Санкт-Петербурге за 6 млн рублей. Он покупал ее 2 года назад также за 6 млн рублей. Поэтому Селезнев полагает, что налога у него не будет (доход = расход).
Кадастровая стоимость (КС) его квартиры — 8 млн рублей.
По старым правилам его доход сравнивали бы с 0,7КС. 8 млн х 0,7 = 5,6 млн. Это дешевле, чем продажная цена. А значит доход был бы 6 млн.
Но с 2025 года в Санкт-Петербурге КС надо умножать на 1, а не на 0,7.
1 х КС = 8 млн руб. Это больше, чем продажная цена. Значит за доход принимают сумму 8 млн.
НДФЛ = (8 000 000 – 6 000 000) х 13% = 260 000 руб.
Как применяется региональный понижающий коэффициент
Люди не всегда продают квартиры в том же регионе, где они проживают. Иногда у человека место жительства (прописка) в одном регионе, а квартиру он продает в другом.
Какой понижающий коэффициент в этом случае применяется — по месту прописки или по месту нахождения недвижимости?
Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 05.06.2025 № 03-04-05/55305.
Значение имеет место жительства (прописка) на момент совершения сделки.
Таким образом, Селезнев из примера выше заплатит 260 тыс. руб. НДФЛ за продажу своей питерской квартиры, если он сам живет в Санкт-Петербурге. Если же он живет в Ленобласти, а продает квартиру в Спб, то налога у него не будет, потому что КС х 0,7 будет меньше, чем цена сделки.
Более того, если житель Санкт-Петербурга будет продавать свою квартиру в Ленобласти, для него тоже будет действовать понижающий коэффициент 1.
Неважно, где находится квартира. Важно, где живет продавец.
Какой понижающий коэффициент применять, смотрите в нашей таблице.
Квартира находится в регионе, где действует коэффициент 0,7
Квартира находится в регионе, где установлен коэффициент 1
Продавец живет в регионе, где действует коэффициент 0,7
Применяется коэффициент 0,7
Применяется коэффициент 0,7
Продавец живет в регионе, где установлен коэффициент 1
Применяется коэффициент 1
Применяется коэффициент 1
Ответы на вопросы
Сколько лет нужно владеть квартирой чтобы не платить налог при продаже в 2025 году?
В зависимости от ситуации, минимальный срок владения составляет 5 лет или 3 года. Для семей с детьми срок владения вообще не имеет значения, если соблюдаются условия для льготы.
Сколько процентов НДФЛ при продаже имущества?
До 2025 года ставка НДФЛ при продаже жилья была 13% независимо от суммы доходы. С 2025 года ставка НДФЛ зависит от размера дохода.
С дохода до 2,4 млн руб. ставка НДФЛ 13%, свыше 2,4 млн — 15%. Под доходом в данном случае понимается налоговая база (разница между доходом и вычетом).
Сколько нужно платить налог с продажи квартиры если сумма сделки дороже 2,4 млн?
От суммы сделки, если она не ниже кадастровой стоимости с учетом понижающего коэффициента) надо вычесть вычет 1 млн или расходы и если полученная сумма будет больше 2,4 млн, то налог составит 13% с 2,4 млн (312 тыс.) + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн.
Какой налог при продаже имущества дешевле 1 млн?
Если жилая недвижимость продана дешевле 1 млн руб. (с учетом кадастровой стоимости), то налога с ее продажи не будет и сдавать 3-НДФЛ не надо. В данном случае доход полностью перекрывается вычетом.
