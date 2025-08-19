Какой налог будет в 2025 году при продаже квартиры ниже кадастровой стоимости: примеры для разных регионов

Что случилось

С 2025 года заработала новая норма Налогового кодекса – пункт 9 статьи 214.10 НК, которая касается НДФЛ с продажи недвижимости.

Она позволяет регионам увеличивать понижающий коэффициент к кадастровой стоимости. Таким образом, жители некоторых регионов заплатят за продажу квартиры более высокий налог, чем их сограждане в аналогичной ситуации.

Минфин выпустил письмо от 05.06.2025 № 03-04-05/55305, в котором дал разъяснения по применению этой новой нормы.

Разберем, как это все будет работать.