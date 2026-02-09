Покупатели смогут подтвердить право на скидку пенсионера через MAX
Магазины сети Х5 «Перекресток» и «Пятерочка» протестировали технологию, которая позволяет пенсионерам подтвердить свое право на скидку через мессенджер MAX.
В начале марта 2026 года подтвердить скидку пенсионера будет можно на кассах самообслуживания во всех магазинах сети.
Чтобы получить скидку через мессенджер, нужно:
Отсканировать товары и перейти к оплате.
Выбрать на экране «Скидки пенсионерам и другие».
Открыть в профиле МАХ раздел Цифровой ID и выбрать опцию «Показать ID».
Отсканировать QR-код из приложения.
«Решение поможет упростить получение социальных скидок: например, при покупке товаров в магазинах на кассах самообслуживания», — сказано в пресс-релизе компании VK.
С сентября 2025 года с помощью мессенджера MAX можно подтвердить возраст при покупке товаров 18+.
Комментарии1
ждем когда мак будет сам решать, сколько денег за все списать