Покупатели смогут подтвердить право на скидку пенсионера через MAX

Пенсионеры смогут получить скидку в «Перекрестках» и «Пятерочках», показав QR-код из мессенджера MAX вместо пенсионного удостоверения.

Магазины сети Х5 «Перекресток» и «Пятерочка» протестировали технологию, которая позволяет пенсионерам подтвердить свое право на скидку через мессенджер MAX.

В начале марта 2026 года подтвердить скидку пенсионера будет можно на кассах самообслуживания во всех магазинах сети.

Чтобы получить скидку через мессенджер, нужно:

Отсканировать товары и перейти к оплате. Выбрать на экране «Скидки пенсионерам и другие». Открыть в профиле МАХ раздел Цифровой ID и выбрать опцию «Показать ID». Отсканировать QR-код из приложения.

«Решение поможет упростить получение социальных скидок: например, при покупке товаров в магазинах на кассах самообслуживания», — сказано в пресс-релизе компании VK.

С сентября 2025 года с помощью мессенджера MAX можно подтвердить возраст при покупке товаров 18+.