👊 Благодаря системе маркировки остановили продажу 3 млрд единиц товаров

Система маркировки в РФ остановила продажу 3 млрд единиц товаров, не соответствующих обязательным требованиям, сообщил Роспотребнадзор.

«С 1 апреля 2024 года по 5 февраля 2026 года система маркировки с использованием функционала розничных касс, работающих в режиме проверки кодов маркировки при их продаже (разрешительный режим), не допустила реализации 3 млрд единиц товаров, не соответствующих обязательным требованиям», — говорится в сообщении ведомства.

В среднем это по 9,7 млн потенциально опасных, некачественных или нелегальных товаров в день.

В основном предотвращались продажи товаров, имеющих признаки контрафакта, — 2,12 млрд (70,6%).

Продать просрочку не удалось 786 млн раз (26,2%).

Также кассы заблокировали продажу 3,8 млн единиц потенциально опасной продукции, запрещенной к реализации по решениям контролирующих органов. Кроме того, остановили реализацию 15,4 млн упаковок лекарственных препаратов с нарушениями.

Проверить легальность маркированного товара можно через бесплатное мобильное приложение «Честный знак», напомнил Роспотребнадзор. Возможностью уже воспользовались 35 млн человек и проверили более 400 млн товаров.