Как селлерам маркетплейсов работать с АУСН и НДС в 2026 году: инструкция от эксперта
2026 год внес серьезные изменения в работу селлеров. НДС теперь 22% и его нужно учитывать даже на УСН при работе с маркетплейсами. АУСН стал массовым выбором, но личный кабинет налогоплательщика АУСН работает не так, как кажется. Маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет) не всегда корректно передают данные — а вы отвечаете за расчеты.
На бесплатном вебинаре «Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году» эксперт покажет реальный интерфейс личного кабинета налогоплательщика АУСН, разберет типичные ошибки и даст готовые алгоритмы учета для селлеров. Он состоится 10 февраля в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Ставки НДС — 2026 для ОСНО и УСН.
Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах.
Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж.
НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы.
АУСН для селлера:
как формируется налоговая база по АУСН;
как маркетплейсы влияют на расчет: комиссии, логистика, возвраты;
как вносить данные в личный кабинет налогоплательщика АУСН.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 10 февраля в 11:00 мск!
