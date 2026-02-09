Как селлерам маркетплейсов работать с АУСН и НДС в 2026 году: инструкция от эксперта

Узнайте, как селлеру правильно учитывать НДС и платить налог по АУСН без ошибок в личном кабинете.

2026 год внес серьезные изменения в работу селлеров. НДС теперь 22% и его нужно учитывать даже на УСН при работе с маркетплейсами. АУСН стал массовым выбором, но личный кабинет налогоплательщика АУСН работает не так, как кажется. Маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет) не всегда корректно передают данные — а вы отвечаете за расчеты.

На бесплатном вебинаре «Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году» эксперт покажет реальный интерфейс личного кабинета налогоплательщика АУСН, разберет типичные ошибки и даст готовые алгоритмы учета для селлеров. Он состоится 10 февраля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Ставки НДС — 2026 для ОСНО и УСН. Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах. Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж. НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы. АУСН для селлера:

как формируется налоговая база по АУСН;

как маркетплейсы влияют на расчет: комиссии, логистика, возвраты;

как вносить данные в личный кабинет налогоплательщика АУСН.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 10 февраля в 11:00 мск!