Средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей в 28 отраслях

В ноябре 2025 зарплаты больше 100 тысяч рублей были в добыче металлических руд, финансах и страховании, в сфере воздушного и космического транспорта.

Средняя зарплата в ноябре 2025 года превышала 100 тыс. рублей в 28 секторах экономики.

Самые высокие трудовые доходы были у занятых в добыче металлических руд (203 тыс. рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тыс).

191,5 тыс. в среднем зарабатывали финансисты и страховщики, 181,6 тыс. – работники на производстве табачных изделий, 176,8 тыс. — сотрудники международных организаций.

Также в топ-5 вошли IT-специалисты и нефтяники с зарплатами около 176 тыс. рублей.

Более 150 также зарабатывали в сфере научных исследований и разработок (163,1 тыс.), а также сотрудники водного транспорта (160 тыс.).

Зарплата выше 100 тыс. рублей была в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств, химических веществ. Примерно такие же доходы зафиксированы на металлургических производствах, в добыче угля, а также у строителей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Учитывают доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В октябре 2025 года она составила 99,7 тыс. рублей.