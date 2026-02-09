Стоимость патента выросла в 10 и более раз с 2026 года

Предприниматели пожаловались на рост стоимости патентов в 2026 году. Например, в сфере парикмахерских и косметологических услуг потенциально возможный годовой доход (ПВГД) увеличился более чем в 6 раз.

В некоторых регионах с начала 2026 года местные власти многократно увеличили стоимость патентов. По отдельным видам деятельности сумма стала больше в 10 раз. Поправки об увеличении ПВГД внесли в Самарской, Оренбургской, Ростовской и Челябинской областях. Об этом пишут «Ведомости».

Бизнес на ПСН платит налог заранее в фиксированной объеме, а не с реального дохода. Потенциально возможный доход устанавливает каждый регион самостоятельно. Ставка на патенте — 6%.

