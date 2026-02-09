⚡️ Итоги дня: слово «коуч» включат в словари русского языка, 40% выпускников колледжей не работают по специальности, в IT перестали расти зарплаты
Производитель «Индилайт» выпустит продукцию для питомцев под собственной маркой.
Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам 2025 года, также в топ вошли скумбрия и треска.
По итогам 2025 года продажи французского коньяка в российской рознице выросли на 10% год к году — до 311 тыс. декалитров.
Ксения Собчак может снова открыть петербургский ресторан Veter, в начале февраля 2026 года она увеличила свою долю в этой компании с 15% до 100%.
Продажи спортивного питания на трех крупнейших российских маркетплейсах по итогам 2025 года выросли год к году на 60% в рублевом выражении и на 50% в натуральном.
Почти 40% выпускников колледжей 2021-2023 годов пока не работают по специальности, среди квалифицированных рабочих и служащих — 44%, а среди выпускников вузов — 25%.
Банк «Точка» купил крупный сервис аналитики для селлеров Mpstats. Сумма сделки могла составить 2 млрд рублей.
Россияне приобрели рекордные 15,2 тыс. подержанных электромобилей в 2025 году, что на 24% больше, чем годом ранее.
В России организуют собственное производство аккумуляторов для электромобилей. Первый кластер по производству литий-ионных аккумуляторов уже запустили в Калининградской области. Второй откроется в скором времени в Петербурге и сосредоточится на натрий-ионных батареях.
У айтишников перестали расти зарплаты. Медианная зарплата IT-специалистов во втором полугодии 2025 года составила 183 тыс. рублей и почти не изменилась относительно второго полугодия 2024.
Мессенджер MAX планирует расширить функционал платформы для бизнеса на все компании. Пока что эта платформа доступна только для участников реестра МСП, а также компаний, у которых есть приложение в Rustore.
В Минпросвещения поддержали включение слова «коуч» в официальные словари. Слово уже прошло «основные этапы ассимиляции». Оно обозначает важное для экономической и социальной жизни явление.
Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг. В августе и ноябре 2025 года она не допустила к посадке 28 пассажиров рейсов в Красноярск, Тюмень и Санкт-Петербург.
Девелопер «Самолет» отложил выпуск дисконтных облигаций на 1 млрд рублей на неопределенный срок. Это произошло после того, как компания обратилась в Правительство за господдержкой и ей присвоили статус «под наблюдением».
Студия Артемия Лебедева займется разработкой оформления и стиля курорта «Золотые пески России», который возводится в Крыму в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».
Генпрокуратура требует национализировать систему бронирования билетов Leonardo. По версии ведомства, активы компании были получены незаконным путем.
Управление по развитию потребительского рынка и услуг Благовещенска и управление по контролю и регулированию рынка Хэйхэ (Китай) подписали соглашение, которое обеспечит защиту прав потребителей и повысит комфорт и безопасность покупок и путешествий между двумя пограничными городами.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддерживает запрет на применение социальных сетей для детей младше 15 лет.
