Если понизили в должности с нарушением процедуры – можно требовать возврат старой должности даже через год

Перевести сотрудника на другую работу можно только по письменному соглашению сторон трудового договора.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за консультацией: год назад работницу понизили в должности, но никакого дополнительного соглашения и приказа она не подписывала. Но все это время фактически работала на этой пониженной должности.

Можно ли требовать возврат старой должности, спросила сотрудница.

«Полагаем, что можете, если перевод на другую должность действительно не был надлежащим образом оформлен», — считает Роструд.

Правила перевода на другую работу содержит ст. 72 ТК: изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Такое соглашение заключается в письменной форме.

