Пониженный тариф страховых взносов

💢 Льготные тарифы страховых взносов могут распространить на частные медорганизации

Предприниматели, которые занимаются оказанием медицинских услуг, смогут применять льготные тарифы страховых взносов. Власти уже обсуждают такую возможность.

Минэкономразвития обсуждает с представителями бизнес-сообщества вопрос включения медицинской деятельности в список отраслей, на которые будет распространяться льготный тариф страховых взносов.

Частные медорганизации в сфере МСП сейчас обеспечивают до 40% приемов пациентов.

«Государство должно учитывать последствия избыточного налогового давления, которое снижает стимулы для легального ведения бизнеса и повышает риски ухода в тень», — сказал председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.

Также он призвал пересмотреть увеличение административной нагрузки и обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса.

В 2026 году в два раза вырастет объем льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получать финансирование на оборотные цели.

