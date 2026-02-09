💢 Льготные тарифы страховых взносов могут распространить на частные медорганизации
Минэкономразвития обсуждает с представителями бизнес-сообщества вопрос включения медицинской деятельности в список отраслей, на которые будет распространяться льготный тариф страховых взносов.
Частные медорганизации в сфере МСП сейчас обеспечивают до 40% приемов пациентов.
«Государство должно учитывать последствия избыточного налогового давления, которое снижает стимулы для легального ведения бизнеса и повышает риски ухода в тень», — сказал председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.
Также он призвал пересмотреть увеличение административной нагрузки и обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса.
В 2026 году в два раза вырастет объем льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получать финансирование на оборотные цели.
