ФНС уточнила, как отчитаться за январь 2026, если в феврале перешли с УСН на АУСН

РСВ представляется за 1 квартал, а персонифицированные сведения – за январь.

ИП в январе 2026 года применял УСН, а с февраля перешел на АУСН.

Налоговая служба в чате ФНС объяснила, как в этом случае сдать расчет страховых взносов и 6-НДФЛ – за январь или ежеквартально в течении года.

«РСВ представляется за 1 квартал с отражением сумм выплат за январь в общеустановленном порядке. За период применения автоУСН РСВ не представляется», — пояснили налоговики.

Персонифицированные сведения направляются только за январь.