ФНС уточнила, как отчитаться за январь 2026, если в феврале перешли с УСН на АУСН
РСВ представляется за 1 квартал, а персонифицированные сведения – за январь.
ИП в январе 2026 года применял УСН, а с февраля перешел на АУСН.
Налоговая служба в чате ФНС объяснила, как в этом случае сдать расчет страховых взносов и 6-НДФЛ – за январь или ежеквартально в течении года.
«РСВ представляется за 1 квартал с отражением сумм выплат за январь в общеустановленном порядке. За период применения автоУСН РСВ не представляется», — пояснили налоговики.
Персонифицированные сведения направляются только за январь.
