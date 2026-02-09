🤷‍♀️ Удаленка бухгалтера: свобода или работа 24/7. Выпуск № 21 подкаста «Налоговое утро»

Кажется, что удаленка — идеальный вариант работы, но клиенты названивают даже поздним вечем и СМС шлют в выходные, забывая, что бухгалтер тоже человек. Как вернуть границы и контроль?

Выгорание бывает не только у штатных бухгалтеров. Уходя на вольные хлеба, специалисты надеются, что работать на себя будет проще. А оказывается наоборот. Как не пропуская дедлайны и не выгорая, вовремя тормозить клиентов, при этом не теряя их лояльности — обсуждаем в новом выпуске подкаста.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах. Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

