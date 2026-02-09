🤷♀️ Удаленка бухгалтера: свобода или работа 24/7. Выпуск № 21 подкаста «Налоговое утро»
Выгорание бывает не только у штатных бухгалтеров. Уходя на вольные хлеба, специалисты надеются, что работать на себя будет проще. А оказывается наоборот. Как не пропуская дедлайны и не выгорая, вовремя тормозить клиентов, при этом не теряя их лояльности — обсуждаем в новом выпуске подкаста.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.
Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
Что обсуждали в последних выпусках:
Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ млн рублей
Постановление № 26: новые счета-фактуры, книги покупок и продаж, что изменилось
Охрана труда-2026: почему это обязательно даже для офисных сотрудников
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами»
🔥 Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу? — самый популярный выпуск!
Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях.
Начать дискуссию