В ряде регионов дополнительно снизят ставки по IT-ипотеке

23 субъекта РФ запустили региональные субсидии по ипотеке для айтишников.

Участники программы ИТ-ипотеки могут еще больше снизить процентную ставку по кредиту за счет бюджета регионов, сообщило Минцифры.

Такая возможность предусмотрена во всех регионах, участвующих в программе — кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Региональные меры поддержки по субсидированию расходов айтишников по ипотечным займам запустили уже 23 региона.

«В 13 регионах предусмотрено максимальное дополнительное снижение ставки до 3%», — подчеркнуло ведомство.

Самые выгодные условия по IT-ипотеке в таких регионах:

Белгородская область;

Калужская область;

Нижегородская область;

Челябинская область;

Тульская область;

Новгородская область;

Сахалинская область;

Владимирская область.

Летом 2024 года ИТ-ипотеку продлили, но изменили параметры.

«Ключевой целью стало развитие квалифицированных ИТ-специалистов и сохранение кадрового потенциала отрасли в регионах, где уровень заработной платы ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге», — отметило Минцифры.

В рамках программы хотят поддержать не менее 160 тыс. IT-специалистов до 2030 года.