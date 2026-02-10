В ряде регионов дополнительно снизят ставки по IT-ипотеке
Участники программы ИТ-ипотеки могут еще больше снизить процентную ставку по кредиту за счет бюджета регионов, сообщило Минцифры.
Такая возможность предусмотрена во всех регионах, участвующих в программе — кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Региональные меры поддержки по субсидированию расходов айтишников по ипотечным займам запустили уже 23 региона.
«В 13 регионах предусмотрено максимальное дополнительное снижение ставки до 3%», — подчеркнуло ведомство.
Самые выгодные условия по IT-ипотеке в таких регионах:
Белгородская область;
Калужская область;
Нижегородская область;
Челябинская область;
Тульская область;
Новгородская область;
Сахалинская область;
Владимирская область.
Летом 2024 года ИТ-ипотеку продлили, но изменили параметры.
«Ключевой целью стало развитие квалифицированных ИТ-специалистов и сохранение кадрового потенциала отрасли в регионах, где уровень заработной платы ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге», — отметило Минцифры.
В рамках программы хотят поддержать не менее 160 тыс. IT-специалистов до 2030 года.
