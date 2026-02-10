Роструд: за какой срок можно делать перерасчет зарплаты

Перерасчет зарплаты можно потребовать за весь период, в течение которого неправильно ее начисляли.

Работнику неправильно начисляли зарплату, и он обратился на сайт Онлайнинспекции.рф.

За какой срок возможно сделать перерасчет зарплаты, спросил пользователь.

«Перерасчет заработной платы работник вправе потребовать за весь период, в течение которого она некорректно выплачивалась», — ответил Роструд.

Это предусмотрено в обязанностях работодателя. Согласно абз. 2 и абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан: