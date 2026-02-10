Роструд: за какой срок можно делать перерасчет зарплаты
Работнику неправильно начисляли зарплату, и он обратился на сайт Онлайнинспекции.рф.
За какой срок возможно сделать перерасчет зарплаты, спросил пользователь.
«Перерасчет заработной платы работник вправе потребовать за весь период, в течение которого она некорректно выплачивалась», — ответил Роструд.
Это предусмотрено в обязанностях работодателя. Согласно абз. 2 и абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты трудового права, ЛНА, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
выплачивать в полном размере зарплату в сроки, установленные в соответствии с ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Начать дискуссию