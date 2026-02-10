Единая форма машиночитаемой доверенности – не то же, что МЧД

Для отправки отчетности можно применять ЕМЧД формата 003, но нужно соблюдать требования к МЧД.

Для взаимодействия с налоговой и для сдачи отчетности лучше выпустить машиночитаемую доверенность формата 5.03 или достаточно 003 (B2G) — спросил налогоплательщик в чате ФНС.

Оформление и размещение единой формы машиночитаемой доверенности (формат 003, далее – ЕМЧД) в едином блокчейн хранилище МЧД должно осуществляться по требованиям, установленным единым форматом версии 003. Его описание размещено на Госуслугах.

ЕМЧД предназначена прежде всего для взаимодействия между хозяйствующими субъектами. Также ее могут использовать федеральные органы исполнительной власти, которые не разработали свою форму МЧД, уточнили налоговики.

Состав сведений (в том числе обязательных) ЕМЧД отличается от состава сведений электронной доверенности в формате версии 5.03, предназначенной только для использования в рамках ЭДО представителей бизнеса с налоговиками и утвержденной приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@.

Но применение налогоплательщиками и администрирование налоговиками ЕМЧД аналогичны применению и администрированию электронной доверенности в формате версии 5.03.

Поэтому при ее оформлении необходимо соблюдать основные требования, установленные приказом № ЕД-7-26/648@.

Подробнее о том, как вести электронный документооборот, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет на ОСНО и спецрежимах по новым ФСБУ, научитесь рассчитывать налоги и взносы по требованиям 2026 года, сможете работать с кадрами и управленкой.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.