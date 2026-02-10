💳 Сколько зарабатывает бухгалтер и сколько он хочет получать на самом деле. Выпуск № 22 подкаста «Налоговое утро»
Сколько вы хотели бы зарабатывать как бухгалтер? А предложения в вакансиях видели? Но самое интересное, что в них умудряются включить вообще не относящиеся к работе бухгалтера обязанности (да-да, вплоть до подачи кофе и уборки кабинета).
На очень обсуждаемую тему о зарплате бухгалтера решили записать 22 выпуск подкаста.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.
Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
Топ-5 выпусков подкаста:
Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ млн рублей
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами»
🔥 Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу? — самый популярный выпуск!
Ставьте лайки 💗, оставляйте ваши комментарии и не забудьте подписываться — вы помогаете делать наш подкаст лучше и популярнее среди бухгалтеров.
Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях под этой новостью.
Начать дискуссию