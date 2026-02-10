Фирма без доходов ликвидируется: как заплатить взносы за директора и на травматизм

На форум «Клерка» обратились за консультацией: фирма-нулевка на фоне налоговой реформы и введения взносов за директора с МРОТ приняла решение ликвидироваться.

Но как заплатить взносы, если у фирмы нет доходов, спрашивает бухгалтер. Рассматривают вариант — оказать финансовую помощь от учредителя, чтобы оплатить взносы, но потом придется гасить долг перед учредителем.

Вопрос об уплате взносов на травматизм за компанию на АУСН без деятельности и счета задавали в чате СФР.

В отделении СФР сказали, что взносы на травматизм за компанию сможет заплатить директор при соблюдении условий: он лично придет в банк со своим паспортом, заплатит наличными или своей личной картой (у директора карта Сбербанка). В платежке обязательно указать регистрационный номер компании и ее ИНН, и что оплата производится именно за организацию.

Но в чате СФР официально ответили, что следует открывать счет на компанию.

Представитель СФР подчеркнул, что если взносы заплатить через неуполномоченный банк, это приведет к лишению организации права на АУСН.

Поэтому, чтобы заплатить взносы (не важно — в организации на АУСН или нет), придется внести средства на счет компании. Автоуснщикам позаботиться, чтобы счет был открыт еще и в уполномоченном банке. А чтобы не было проблем с ликвидацией, внести средства может учредитель с долей более 50% — оформить как безвозмездную помощь. Такие средства возвращать учредителю не придется и они не облагаются налогом на прибыль и единым налогом.

