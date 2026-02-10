Фирма без доходов ликвидируется: как заплатить взносы за директора и на травматизм
На форум «Клерка» обратились за консультацией: фирма-нулевка на фоне налоговой реформы и введения взносов за директора с МРОТ приняла решение ликвидироваться.
Но как заплатить взносы, если у фирмы нет доходов, спрашивает бухгалтер. Рассматривают вариант — оказать финансовую помощь от учредителя, чтобы оплатить взносы, но потом придется гасить долг перед учредителем.
Вопрос об уплате взносов на травматизм за компанию на АУСН без деятельности и счета задавали в чате СФР.
В отделении СФР сказали, что взносы на травматизм за компанию сможет заплатить директор при соблюдении условий: он лично придет в банк со своим паспортом, заплатит наличными или своей личной картой (у директора карта Сбербанка). В платежке обязательно указать регистрационный номер компании и ее ИНН, и что оплата производится именно за организацию.
Но в чате СФР официально ответили, что следует открывать счет на компанию.
Представитель СФР подчеркнул, что если взносы заплатить через неуполномоченный банк, это приведет к лишению организации права на АУСН.
Поэтому, чтобы заплатить взносы (не важно — в организации на АУСН или нет), придется внести средства на счет компании. Автоуснщикам позаботиться, чтобы счет был открыт еще и в уполномоченном банке. А чтобы не было проблем с ликвидацией, внести средства может учредитель с долей более 50% — оформить как безвозмездную помощь. Такие средства возвращать учредителю не придется и они не облагаются налогом на прибыль и единым налогом.
Читайте наш разбор: как на АУСН заполнить платежку по взносам на травматизм.
Комментарии4
Если два учредителя по 50%, то переоформить Устав, открыть расчетный счет, заплатить, закрыть расчётный счет и ликвидироваться... Пара ж пустяков...
СФР развел бюрократию.
Выбор у них такой: или они принимают от нас деньги с карты дира или не получают вообще ничего. Будет копиться долг, пока фирму не закроют.