Налоговики рассылают уведомления тем, кто должен сдать 3-НДФЛ за 2025 год

До 30 апреля 2026 нужно сдать налоговую декларацию за 2025 год или предоставить ФНС пояснение, почему не должны платить налог.

ФНС начала рассылку уведомлений тем, кто обязан представить декларации за 2025 год по форме 3-НДФЛ. Сделать это нужно до 30 апреля 2026 года.

Сообщения получат те, кто в 2025 году:

продали недвижимое имущество, находившееся в собственности меньше минимально срока владения;

получили имущество в дар (если даритель не относится к числу близких родственников);

получили дорогостоящие подарки не от близких родственников;

выиграли призы в лотереях и азартных играх.

Пользователи личного кабинета получат уведомления в электронном виде, а остальные — через органы местного самоуправления.

«Если налогоплательщик считает, что у него нет обязанности отчитываться о доходах, то вместо декларации ему следует направить в налоговый орган пояснения и приложить подтверждающие документы», — сказано на сайте ФНС.

Например, если имущество было получено от близких родственников, то нужно подготовить документы, которые это подтвердят.

Направить пояснение или подать декларацию можно через личный кабинет на сайте ФНС, если такой возможности нет — налоговики принимают бумажные документы лично или по почте.