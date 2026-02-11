На АУСН поступления за услуги в предыдущем периоде – это доход

Датой получения доходов признается дата поступления денег, даже если услуги оказали в предыдущем периоде.

Компания перешла на автоУСН с 1 января 2026 года. Считаются ли доходом поступления за услуги, оказанные в предыдущем периоде (дебиторская задолженность), спросили в чате ФНС.

«Да, при применении автоУСН поступления за услуги, оказанные в предыдущем периоде, считаются доходом», — ответили налоговики.

Датой получения доходов признается дата поступления денег (включая предоплаты) на счета в банках, на счет цифрового рубля или в кассу, а также погашения задолженности (оплаты) иным способом. (п. 1 ст. 7 закона № 17-ФЗ).

Переходные положения не предусмотрены.