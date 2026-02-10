На Госуслугах можно проверить долги других людей и организаций

Все пользователи Госуслуг смогут узнать об исполнительных производствах в отношении других людей или компаний.

Минцифры запустило новый сервис на Госуслугах, который позволяет проверить не только собственные долги, но и исполнительные производства в отношении других людей или компаний.

«Проверка позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам», — сказано на сайте министерства.

Можно узнать: номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, ФИО судебного пристава, причину и дату прекращения или окончания исполнительного производства.

Для проверки физлица достаточно ввести ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Если нужна информация о компании, то достаточно указать ее название, адрес и регион исполнительного производства.

Информация о долгах позволит избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам.