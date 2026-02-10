❗ За директора-полставочника тоже надо платить взносы с МРОТ

Неважно, по какой причине у директора зарплата менее МРОТ. Даже если он работает 0,1 ставки, взносы будут с МРОТ.

В письме от 23.01.2026 № 03-15-05/4098 Минфин ответил на вопрос про неполное рабочее время директора.

Вердикт очевиден: работа на условиях неполного рабочего времени ничего не меняет. Взносы все равно надо платить с выплат в размере не менее МРОТ.

Ранее ФНС поясняла, что не надо платить взносы за директора, который находится на СВО.

Во всех остальных случаях, пока он числится в ЕГРЮЛ, за него надо платить взносы.