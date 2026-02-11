✅ Налоговики объяснили, как организациям отчитаться по налогу на имущество за 2025 год

Декларации и ЕНП-уведомления нужно подать до 25 февраля 2026 года.

УФНС напомнило об изменениях в сдаче отчетности по налогу на имущество организаций за 2025 год.

Важный срок для налогоплательщиков – 25 февраля 2026 года (среда). Что нужно сделать до этой даты:

подать декларацию по налогу на имущество за 2025 год;

подать уведомления о рассчитанных суммах за четвертый квартал 2025 по транспортному, земельному и налогу на имущество (только в отношении объектов, исчисляемых от кадастровой стоимости).

Приказом ФНС от 17.03.2025 № ЕД‑7‑21/208@ изменена форма декларации по налогу на имущество.

Что изменилось в декларации, в том числе для крупнейших налогоплательщиков:

исключили строку «Наименование организации – представителя налогоплательщика» — «Сведения о представителе налогоплательщика»;

в строке «Представляется в налоговый орган (код)» указывают код налоговой по месту учета крупнейшего плательщика;

в строке «По месту нахождения (учета) (код)» проставляют значения «213» или «216» (согласно Приложению № 2 к порядку заполнения);

в строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» на титульном листе ставят код налоговой по месту нахождения объекта недвижимости.

В декларацию не включают сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Не нужно отправлять декларацию, если в налоговом периоде в качестве налоговой базы были только объекты, исчисляемые от кадастровой стоимости, уточнили налоговики.

Но декларацию нужно подать, если все имущество компании попадает под льготу или остаточная стоимость всех объектов недвижимости равна нулю.

Если же объект налогообложения отсутствует – организация не является плательщиком и нулевую декларацию подавать не нужно.

