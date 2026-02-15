КПП БСН моб
Трудовые отношения

Работодателей обяжут предоставлять особые условия сотрудникам с детьми на медицинской реабилитации

Если ребенку сотрудника нужна медицинская реабилитация, то работник сможет пользоваться всеми правами, которые есть у родителей детей-инвалидов. Например, перейти на неполный рабочий день, получать дополнительные выходные.

10 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому родители детей, находящихся на медицинской реабилитации, получат те же гарантии, которые есть у сотрудников с детьми-инвалидами.

Работодатели будут обязаны предоставить таким сотрудникам следующие особые условия:

  • установить неполное рабочее время (по просьбе работника);

  • не направлять в командировки, не привлекать их к сверхурочной работе, в ночное время, а также в выходные и праздничные дни;

  • один из родителей будет иметь право взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц для ухода за ребенком;

  • предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заплаты — до 14-ти календарных дней.

Авторы проекта заметили, что сотрудники с детьми на реабилитации должны несколько раз в неделю посещать больницы, чтобы получить необходимую помощь. В условиях обычного рабочего графика это невозможно сделать, поэтому родителям предлагают дополнительные гарантии.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Автор

Ольга Ульянова
