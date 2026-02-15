Работодателей обяжут предоставлять особые условия сотрудникам с детьми на медицинской реабилитации
10 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому родители детей, находящихся на медицинской реабилитации, получат те же гарантии, которые есть у сотрудников с детьми-инвалидами.
Работодатели будут обязаны предоставить таким сотрудникам следующие особые условия:
установить неполное рабочее время (по просьбе работника);
не направлять в командировки, не привлекать их к сверхурочной работе, в ночное время, а также в выходные и праздничные дни;
один из родителей будет иметь право взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц для ухода за ребенком;
предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заплаты — до 14-ти календарных дней.
Авторы проекта заметили, что сотрудники с детьми на реабилитации должны несколько раз в неделю посещать больницы, чтобы получить необходимую помощь. В условиях обычного рабочего графика это невозможно сделать, поэтому родителям предлагают дополнительные гарантии.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
