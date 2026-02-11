🚛 Грузоперевозки попали в топ сфер по числу регистраций бизнеса в 2025 году

В 2025 году грузоперевозки вошли в топ-5 отраслей по количеству зарегистрированных бизнесов в 2025 году. На отрасль пришлось 7% регистраций новых ИП и 5% регистраций ООО. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Месяцем высокой деловой активности в 2025 году стал декабрь. Тогда число регистраций ИП увеличилось на 70%, а закрытий — на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Если под конец года число предпринимателей росло, то компании, наоборот, сокращались. Регистраций ООО стало меньше на 14%, а закрытия выросли на 19% год к году.

Ключевым налоговым режимом для грузоперевозок стала патентная система налогообложения (ПСН): его доля составляет 34%, на грузоперевозки пришлось 17,8% всех патентов в стране.

По применению ПСН лидирует розничная торговля с показателем 42,6%, а замыкает топ-3 общепит — 4,6%.

Рынок грузоперевозок постепенно стареет, в основном ими занимаются предприниматели 40-49 лет.

Больше всего ООО создано в Москве (25,2%), а ИП популярны в Московской области (6,8%). Наибольшие темпы прироста регистраций ООО зафиксировали в Кабардино-Балкарской Республике (+256%), а ИП — в Хакасии (+52%).