❌ Если организация не включена в перечень Минспорта – налоговый вычет не дадут

Только включенные в официальный список спортивные организации дают клиентам право на социальный вычет по НДФЛ за фитнес.

Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги можно получить, если на дату расходов организация или ИП были в перечне спортивных организаций Минспорта, напомнило УФНС.

Чтобы компанию или ИП, занятые в области физкультуры и спорта (ОКВЭД: 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19), добавили в перечень – нужно подать документы в региональный Минспорт.

Это нужно сделать и тем, кто не подал документы в 2025 году, и тем, кто уже включен в перечень на 2026 год.

Подробности, список документов и формы для заполнения можно найти на сайтах региональных ведомств, курирующих спорт и физическую культуру.

Только официально включенные организации дают клиентам право на налоговый вычет за занятия спортом, предупреждают налоговики.

