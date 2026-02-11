В России создадут штаб ускоренного внедрения искусственного интеллекта
Согласно проекту указа Президента, который опубликован 11.02.2026, в России появится оперативный штаб по развитию технологий искусственного интеллекта. Его цель — обеспечить использование ИИ в ключевых отраслях экономики, госуправления и социальной сфере.
Штаб будет согласовывать действия госорганов и заинтересованных компаний, рассматривать ключевые вопросы внедрения нейросетей, разработает предложения по повышению эффективности внедрения ИИ, скоординирует работу по информационной безопасности, увеличению вычислительных мощностей и повышению компетенций в этой области. Об этом сказано на сайте Минцифры.
В штаб войдут представители федеральных госорганов и субъектов РФ, РАН и организаций, которые работают в сфере ИИ.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд