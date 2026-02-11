В России создадут штаб ускоренного внедрения искусственного интеллекта

Чтобы быстрее и эффективнее внедрять нейросети в экономику, госуправление и социальную сферу, власти создадут специальный оперативный штаб.

Согласно проекту указа Президента, который опубликован 11.02.2026, в России появится оперативный штаб по развитию технологий искусственного интеллекта. Его цель — обеспечить использование ИИ в ключевых отраслях экономики, госуправления и социальной сфере.

Штаб будет согласовывать действия госорганов и заинтересованных компаний, рассматривать ключевые вопросы внедрения нейросетей, разработает предложения по повышению эффективности внедрения ИИ, скоординирует работу по информационной безопасности, увеличению вычислительных мощностей и повышению компетенций в этой области. Об этом сказано на сайте Минцифры.

В штаб войдут представители федеральных госорганов и субъектов РФ, РАН и организаций, которые работают в сфере ИИ.