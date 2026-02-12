🌞 Блины подешевели, а начинки подорожали: эксперт назвал стоимость праздничного стола на Масленицу

Продукты для блинов и начинки обойдутся в 2026 году в 487 рублей.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал, в какую сумму россиянам обойдется праздничный стол на Масленицу.

«В декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и топингов к нему составила 487,3 рубля в среднем по России. За год — с декабря 2024 по декабрь 2025 — набор подорожал на 1,5%, увеличившись с 480 рублей», — сказал эксперт со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Эта сумма включает набор продуктов для приготовления 12 блинов и по 30 граммов топингов: сметану, мед, красную рыбу и красную икру.

Ингредиенты для выпечки блинов подешевели на 0,9% — до 135,4 рубля. Больше всего снизились в цене яйца – почти на 20%, сахар – на 6,3% и сливочное масло – на 2%.

При этом подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали чуть ниже уровня общей инфляции, а молоко – на 8,7% из-за роста себестоимости производства.

«Главным драйвером роста стоимости всего блинного набора стали топинги — их средняя цена прибавила 2,5%. При этом решающее сдерживающее влияние оказала красная икра: после более чем 50% удорожания годом ранее ее стоимость выросла лишь символически — на 0,8%», — уточнил Тренин.

Мед подорожал на 10,5%, красная рыба — на 9,6% сметана — на 6,4%.

Именно сметана остается самым востребованным вариантом у россиян благодаря цене: она почти в два раза дешевле меда, в четыре раза – красной рыбы и примерно в 25 раз – красной икры.