На иностранные товары с маркетплейсов могут ввести НДС 22% с 2027 года
Минпромторг предлагает ввести с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары. Так хотят создать равные условия для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах.
Об заявил глава ведомства Антон Алиханов.
«Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по ряду налоговых новелл», — сказал министр.
В Минпромторге добавили, что ставка НДС для иностранных товаров будет применяться без поэтапного повышения — начиная с 2027 года.
Ранее Минфин разработал поправки в НК, предусматривающие постепенное введение НДС на зарубежные товары, купленные физлицами через маркетлплейсы.
Планировалось поэтапное внедрение:
НДС 5% — в 2027 году;
10% — в 2028;
15% — в 2029;
20% — с 2030 года.
НДС будет распространяться на иностранные товары, стоимостью меньше норм, при которых их ввозят на территорию ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины.
