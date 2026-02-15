На иностранные товары с маркетплейсов могут ввести НДС 22% с 2027 года

Минпромторг предлагает ввести с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары. Так хотят создать равные условия для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах.

Об заявил глава ведомства Антон Алиханов.

«Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по ряду налоговых новелл», — сказал министр.

В Минпромторге добавили, что ставка НДС для иностранных товаров будет применяться без поэтапного повышения — начиная с 2027 года.

Ранее Минфин разработал поправки в НК, предусматривающие постепенное введение НДС на зарубежные товары, купленные физлицами через маркетлплейсы.

Планировалось поэтапное внедрение:

НДС 5% — в 2027 году;

10% — в 2028;

15% — в 2029;

20% — с 2030 года.

НДС будет распространяться на иностранные товары, стоимостью меньше норм, при которых их ввозят на территорию ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины.

