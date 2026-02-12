В России растет популярность посменной подработки

Предложений о посменной подработке стало больше на 71%, а число откликов выросло в два раза.

В России в 2025 году стало больше предложений о посменной подработке – на 71% год к году, сообщили эксперты Авито Подработки.

При этом работники ориентируются на формат оплаты: многим важно заранее понимать, как будет рассчитываться зарплата — сколько можно получить за конкретное время.

Число откликов на подработку с посменной оплатой выросло на 103%, с почасовой оплатой — на 49% год к году.

Больше всего предложений о подработке с посменной оплатой размещают в розничной и оптовой торговле — число предложений выросло на 114% год к году.

Выросло количество предложений с почасовой оплатой в сегменте фитнес-клубов, SPA и салонов красоты: +35%.

В целом наиболее заметна динамика со стороны бизнеса именно в подработках с посменной оплатой: число предложений выросло на 71% год к году.

Также установили, где больше всего выросло количество предложений частичной занятости с посменной оплатой:

ДФО +120%;

СЗФО +86%;

ЦФО +83%.

«Мы видим, что бизнес активно выбирает биржевой формат привлечения исполнителей — когда задачи размещаются на специализированных платформах занятости, а специалисты откликаются на них. Это помогает компаниям-заказчикам быстрее закрывать оперативные задачи в пиковые периоды и поддерживать эффективность бизнеса», — пояснил директор сервиса Авито Подработка Сергей Яськин.

Для самих исполнителей на первый план выходят понятные и предсказуемые условия. Для 30% опрошенных ключевыми факторами при выборе подработки остаются прозрачность и гарантия выплат, добавили эксперты.