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Организация массового подбора исполнителей: методы, инструменты, юридические аспекты 

Организация массового подбора исполнителей: методы, инструменты, юридические аспекты 

В некоторых случаях бизнес нуждается в привлечении большого количества исполнителей — например, в сезонные пики нагрузки или при открытии нового направления. Расскажем, как оптимизировать процессы подбора, какие площадки и сервисы помогают найти нужных кандидатов, и как правильно разграничить трудовые отношения и договоры ГПХ.

Массовый подбор внештатного персонала: когда и зачем он нужен

Массовый подбор исполнителей — это одновременное привлечение большого числа внештатников в максимально короткие сроки на схожие или однотипные задачи. Такой подход отличается от традиционного (точечного) подбора масштабом, темпом и организацией процессов.

Когда требуется привлечение большого числа исполнителей:

  • Временная потребность в рабочей силе.

Актуально перед праздниками, крупными акциями («черная пятница») или различными мероприятиями — выставками, ярмарками, фестивалями. 

Например, в сфере ретейла накануне новогодних праздников резко возрастает поток покупателей. Чтобы справиться с увеличением посетителей, магазинам срочно нужны дополнительные руки для оформления витрин, выкладки товаров, уборки торгового зала, разгрузки товарных поставок, перемещения продукции внутри склада и доставки клиентам.

  • Увеличение объемов производства или оказания услуг.

Если компания переживает период быстрого роста или расширения бизнеса, ей может понадобиться привлечение дополнительных ресурсов в сжатые сроки. 

Например, открывается новый склад и нужны к определенной дате операторы, сборщики, кладовщики, курьеры и т. д.

  • Сезонность спроса.

Многие отрасли испытывают всплеск активности в определенные периоды — сельскохозяйственный сектор, туризм, строительство. 

Например, компания занимается сборкой урожая яблок. В летний и осенний период появляется резкая потребность в рабочей силе, так как именно тогда созревает основной урожай фруктов. Компания сталкивается с ситуацией, когда своих ресурсов недостаточно для быстрой и качественной уборки яблок, и она вынуждена привлекать внешних исполнителей. Но круглый год такое количество людей не требуется, ведь работы носят ярко выраженный сезонный характер.

  • Выполнение краткосрочных проектов.

Когда бизнесу требуются специалисты для реализации ограниченных по срокам задач — например, маркетинговые акции, исследования рынка, рекламные кампании. 

Телекоммуникационная организация решила провести рекламную кампанию, приуроченную к запуску нового тарифного плана. Нужно разработать креативы (ролики и баннеры), провести социологический опрос среди целевой аудитории, организовать промо-акции в крупных городах для продвижения новой услуги. Собственных ресурсов компании оказывается недостаточно для оперативного выполнения всех задач. Чтобы успешно реализовать этот краткосрочный проект, организация обращается к услугам внешних исполнителей. Когда рекламная кампания завершится, сотрудничество с ними заканчивается.

Таким образом, массовое привлечение исполнителей позволяет оперативно закрыть потребности бизнеса в дополнительной рабочей силе и реализовать проекты точно в срок. 

По данным сервиса WinWork чаще всего компании в 2025 году ищут внештатный персонал в сфере клининга, строительства, продуктового и непродовольственного ритейла, HoReCa, доставки и логистики.

Методы массового подбора исполнителей: с чего начать и как выстраивать поиск

Представьте, что вам нужно набрать в проект 50 курьеров. Исходя из практики рекрутинга, соотношение откликов на объявление к привлеченным исполнителям может составлять 10–15 к 1, а иногда и выше, в зависимости от специфики задач. То есть, чтобы найти 50 человек, HR-специалисту нужно просмотреть примерно 500–750 откликов.

Если будете действовать «точечными» методами, листать вручную профиль каждого исполнителя, анализировать опыт и отзывы, потом их всех обзванивать и, при необходимости, назначать встречи — можно безнадежно утонуть в этой рутине. Поэтому нужно оптимизировать и упрощать.

Чаще всего берут на вооружение маркетинговые методы, в частности, принцип воронки продаж: сначала рисуете «портрет» идеального исполнителя (кто он вообще, чем живет, какие площадки посещает), затем подбираете каналы для поиска и формируете объявление (коммерческое предложение) именно для тех, кто отвечает ожиданиям компании. 

Имейте в виду, что один сегмент кадров посещает исключительно рекрутинговые сайты типа HH.ru. Других (тех же фотографов) лучше искать на специализированных платформах для фриланса, в тематических сообществах, группах Вконтакте или ТГ-каналах. 

Итак, разберем некоторые методы, которыми можно успешно пользоваться при массовом привлечении внештатников.

1. Онлайн-тестирование 

Существуют разные сервисы, которые позволяют автоматизировать процесс от сбора ответов исполнителей до анализа результатов. Таким способом можно проверить и профессиональные навыки, и психологические аспекты сразу большого количества претендентов.

Если желающих много, можно также выстроить первичный отбор через Telegram-бота. Например, он задает несколько базовых вопросов, и если исполнитель не проходит по ключевым параметрам — бот завершает общение. Это позволяет экономить ресурсы HR-а и не тратить время на неподходящих соискателей. В того же бота можно встроить мини-тест, собрать анкету и отправить исполнителю дальнейшие инструкции автоматически.

2. Групповое интервью

Отличный формат для объявлений с минимальными требованиями, например, при подборе внештатников на склад, в колл-центр, на стройку или в клининг. Интервью проводят онлайн или офлайн, собирая сразу 10–15 человек. Представитель компании рассказывает о задачах и стороны задают вопросы. 

3. Открытое привлечение

Используется, когда бизнесу нужно много «рабочих рук» без жестких требований к квалификации. Например, для раздачи листовок, промо-акций, сортировки и упаковки товара. Компания публикует объявление без фильтров, например, через посадочную страницу (лендинг), а отбор происходит на собеседовании или в процессе обучения. Главная задача — привлечь как можно больше исполнителей.

4. Телефонный скрининг

Хотя сегодня его вытесняют боты и автоматизированные сервисы, телефонный скрининг все еще применим на финальных этапах. Он помогает уточнить детали и замотивировать подходящего исполнителя, прежде чем пригласить его на очную встречу или обучение.

Инструменты массового подбора исполнителей: где искать подходящих внештатников

Если с методами подбора все более или менее понятно, остается выяснить: на каких же площадках или через какие каналы стоит искать исполнителей. Не каждый HR-специалист сталкивался с массовым подбором, а в этом вопросе знаний HeadHunter, SuperJob и Авито будет недостаточно. 

1. Рекрутинговые агентства

На рынке есть множество специализированных агентств, которые занимаются профессиональным подбором кадров, в том числе исполнителей, и могут найти кандидата под любую задачу. У таких компаний уже есть база, отработанная «воронка привлечения», понимание, где искать нужных внештатников.  

Но, наряду с преимуществами, есть и минусы, которые важно учитывать при принятии решения о сотрудничестве с агентствами. Основной недостаток привлечения исполнителей через кадровое агентство — высокая стоимость услуг. Зачастую размер комиссии за услугу составляет значительный процент от вознаграждения внештатного специалиста. Это сильно увеличивает расходы бизнеса и снижает рентабельность проектов, особенно если потребность в исполнителях носит временный характер.

Обратите внимание, что с 2016 года в России действует правило о необходимости аккредитации рекрутинговых агентств, которые оказывают услуги по предоставлению труда работников (постановление Правительства от 29.10.2015 № 1165). 

Для получения аккредитации компания должна соответствовать ряду требований: иметь уставный капитал не менее 1 млн руб., подтверждать отсутствие налоговых долгов, а руководитель должен иметь профильное образование и опыт работы. Аккредитация выдается на три года, проверяйте ее перед сотрудничеством.

2. Онлайн-платформы и специализированные сервисы

Еще один эффективный инструмент массового подбора исполнителей — это специализированные онлайн-платформы, например, сервис для работы с внештатным персоналом WinWork.

В чем принцип работы таких площадок? Сервис объединяет заказчиков и проверенных исполнителей, готовых выполнять разовые или постоянные заказы в различных сферах. Как правило, это самозанятые. Все необходимые документы (договоры, чеки, акты) подписываются онлайн, выплаты тоже происходят автоматически. 

Во-первых, это быстрый доступ к обширной базе исполнителей, которых уже проверил сервис, то есть компания оперативно закрывает задачу и не тратит много времени и ресурсов на рекрутинг. Второе преимущество — юридическая безопасность. Платформа берет на себя правильное оформление документов и соблюдение налогового законодательства, что важно при работе с самозанятыми.

Юридические аспекты: сотрудники в штат или исполнители по договорам ГПХ

Добавим еще несколько слов о юридической стороне вопроса. Заказчик должен четко понимать кого и для закрытия каких задач он ищет, разграничивать массовый подбор штатного персонала и привлечение внештатных исполнителей по договорам ГПХ.

При найме сотрудников для постоянной работы с фиксированным графиком речь идет об оформлении по ТК. В этом случае работники получают социальные гарантии: оплачиваемый отпуск, больничные и другие права, предусмотренные трудовым законодательством.

Если же задача — привлечь исполнителей для разовой работы или сезонного проекта, разумнее использовать сотрудничество в гражданско-правовой плоскости. Исполнитель по ГПХ работает по свободному графику, без обязательств соблюдать внутренний трудовой распорядок, и не получает трудовых гарантий, таких как отпуск или больничный. 

Но здесь опять же нужно учитывать специфику конкретной задачи: некоторые должности и профессии просто не могут оформляться по ГПХ. Если вы наймете в сеть магазинов продавцов-кассиров по договору подряда, это точно привлечет внимание ГИТ и налоговиков. Такие сотрудники имеют доступ к кассе, работают по фиксированному графику, подчиняются правилам внутреннего распорядка и выполняют трудовую функцию, а не разовую задачу. Даже если составлен гражданско-правовой договор, по своей сути отношения являются трудовыми.

Скачайте памятку «Отличия трудового договора от ГПД с исполнителем»

Это поможет вам правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и избежать штрафов

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Когда применимо массовое привлечение исполнителей по договорам ГПХ:

  • Монтажники, грузчики, разнорабочие — для выполнения конкретных объемов работ, например, разгрузки или сборки оборудования.

  • Курьеры и экспедиторы, работающие на условиях свободного графика и самостоятельного выбора маршрутов.

  • Промоутеры и раздатчики листовок для проведения краткосрочных акций.

  • Дизайнеры, копирайтеры, фотографы.

  • Мерчендайзеры на проверку и контроль качества, например, проверку выкладки товара, фотографирование полок, инвентаризацию и т. д.

В этом смысле современные онлайн-сервисы, такие как WinWork, существенно упрощают массовый подбор исполнителей. Вам достаточно создать заказ на нужные даты — один или несколько. Самозанятые исполнители увидят заказы и оставят отклики. Вам останется только выбрать подходящих исполнителей и подписать документы онлайн. Индивидуальные и массовые выплаты можно провести в пару кликов с автоматической проверкой статуса. 

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