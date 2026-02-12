Кому, когда и как отчитаться о доходах за 2025 год: примеры от налоговой
Представитель смоленской УФНС напомнила, что началась декларационная кампания: налоговики ждут от россиян декларации 3-НДФЛ за 2025 год.
Она привела примеры ситуаций, когда нужно подавать декларации при продаже имущества, по какой ставке платить НДФЛ и как заполнить декларацию для получения вычета.
Ситуация 1
Человек продал квартиру, которая находилась в собственности менее года, за 3,8 млн руб. Купил ее по той же цене. 70% от кадастровой стоимости составляет 2,5 млн руб. Нужно ли налогоплательщику представлять налоговую декларацию?
Ответ: доход от продажи недвижимого имущества определяется исходя из цены сделки, но не менее кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.
В данном случае доход составляет 3,8 млн руб. В соответствии со ст. 220 НК налогоплательщик вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого объекта — 3,8 млн.
То есть НДФЛ к уплате — 0 руб. Но у налогоплательщика сохраняется обязанность по представлению декларации.
Ситуация 2
Продали имущество, бывшее в собственности менее минимального срока владения, за 15 млн руб. Расходы на его приобретение составили 7 млн. Кадастровая стоимость 70% — 3 млн руб. По какой ставке необходимо уплачивать налог?
Ответ: доход составляет 15 млн руб. Налоговая база: 15 млн — 7 млн = 8 млн руб.
С 2025 года по доходам, не превышающим 2,4 млн. руб., ставка 13%, а свыше – 15%. То есть применяется ставка НДФЛ 15%.
Ситуация 3
Гражданин за 2025 год планирует заявить имущественный вычет по расходам на приобретение имущества, социальный — по расходам за лечение и по расходам за образование ребенка. Сколько подавать деклараций, если планируется заявить сначала вычет по квартире, а затем – социальный?
Ответ: нужно заполнить одну декларацию и заявить сразу все виды вычетов, иначе по очередной декларации ответ будет отрицательным, так как невозможно отказаться от ранее подтвержденного имущественного вычета и возврата НДФЛ.
