Кому, когда и как отчитаться о доходах за 2025 год: примеры от налоговой

Представитель смоленской УФНС напомнила, что началась декларационная кампания: налоговики ждут от россиян декларации 3-НДФЛ за 2025 год.

Она привела примеры ситуаций, когда нужно подавать декларации при продаже имущества, по какой ставке платить НДФЛ и как заполнить декларацию для получения вычета.

Ситуация 1

Человек продал квартиру, которая находилась в собственности менее года, за 3,8 млн руб. Купил ее по той же цене. 70% от кадастровой стоимости составляет 2,5 млн руб. Нужно ли налогоплательщику представлять налоговую декларацию?

Ответ: доход от продажи недвижимого имущества определяется исходя из цены сделки, но не менее кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.

В данном случае доход составляет 3,8 млн руб. В соответствии со ст. 220 НК налогоплательщик вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого объекта — 3,8 млн.

То есть НДФЛ к уплате — 0 руб. Но у налогоплательщика сохраняется обязанность по представлению декларации.

Ситуация 2

Продали имущество, бывшее в собственности менее минимального срока владения, за 15 млн руб. Расходы на его приобретение составили 7 млн. Кадастровая стоимость 70% — 3 млн руб. По какой ставке необходимо уплачивать налог?

Ответ: доход составляет 15 млн руб. Налоговая база: 15 млн — 7 млн = 8 млн руб.

С 2025 года по доходам, не превышающим 2,4 млн. руб., ставка 13%, а свыше – 15%. То есть применяется ставка НДФЛ 15%.

Ситуация 3

Гражданин за 2025 год планирует заявить имущественный вычет по расходам на приобретение имущества, социальный — по расходам за лечение и по расходам за образование ребенка. Сколько подавать деклараций, если планируется заявить сначала вычет по квартире, а затем – социальный?

Ответ: нужно заполнить одну декларацию и заявить сразу все виды вычетов, иначе по очередной декларации ответ будет отрицательным, так как невозможно отказаться от ранее подтвержденного имущественного вычета и возврата НДФЛ.

Присоединяйтесь к новому чату бухгалтеров «Клерка» в МАХ.