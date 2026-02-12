ФНС: если не получилось перейти на АУСН, сохраняется прежний налоговый режим

В случае действия ограничений, не позволяющих перейти на применение автоУСН, придется применять налоговый режим, действующий до даты планируемого перехода.

ФНС разъяснила порядок применения УСН при получении налогоплательщиками отказа в переходе на АУСН.

АвтоУСН нельзя совмещать с иными режимами налогообложения (п. 19 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

При подаче уведомления о переходе на АУСН в электронном виде по умолчанию устанавливается отказ от применения налогового режима, действующего на момент перехода.

Если налогоплательщик соответствует всем требованиям, и ограничений нет, – с даты, указанной в уведомлении, он переходит на автоУСН. Одновременно прекращается применение предыдущего режима налогообложения.

Но если выявят ограничения, не позволяющие перейти на АУСН, плательщик продолжает применять налоговый режим, действующий до даты планируемого перехода. Никаких дополнительных действий от плательщиков в данном случае не требуется.

Такие разъяснения дала ФНС в письме от 02.02.2026 №20-7-04/0009@.