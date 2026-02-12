❔ Нужен ли приказ на перемещение работников: ответ Роструда

При перемещении сотрудников приказ издавать не обязательно, но если все-таки издали – лучше их ознакомить.

На сайте Онлайнинспекции.рф задали вопрос – нужно ли издавать приказ о перемещении работников и следует ли их знакомить с ним под роспись.

«Издание приказа о перемещении работников обязательным не является. Если работодатель его издаст, то рекомендуем обеспечить ознакомление работников с указанным приказом», — ответил Роструд.

Об этом говорится в ч. 3 ст. 72.1 ТК: не требуется согласие работника на перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет изменения условий трудового договора.

Присоединяйтесь к новому чату бухгалтеров «Клерка» в МАХ.