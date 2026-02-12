Как облагаются налогом чаевые – зависит от способа их получения

Если чаевые дают официанту – это считается дарением, и НДФЛ нет. Если перечисляют через работодателя – он будет налоговым агентом.

Чаевые рассматриваются как объект налогообложения. При этом многое зависит от способа их получения, поясняет УФНС по новым регионам.

Если посетители дают чаевые напрямую официанту, эта операция признается дарением. Такие доходы не облагаются НДФЛ.

Но подарки от юрлиц и ИП в сумме более 4 тыс. рублей в год НДФЛ облагаются. Обязанность их задекларировать и уплатить налог лежит на самом получателе. Для этого по итогам года подается декларация 3-НДФЛ.

«При получении чаевых через работодателя освобождения от налогообложения не будет. Перечисляемые на расчетный счет ресторана (кафе) чаевые при выплате сотруднику облагаются НДФЛ в общем порядке», — отметили налоговики.

Работодатель выступает налоговым агентом, который:

Учитывает чаевые в составе доходов работника. Рассчитывает, удерживает и платит НДФЛ. Отражает доход в составе налоговой отчетности.

Способ получения играет роль и при исчислении страховых взносов, а также применении ККТ.

Проведение чаевых через организацию/ИП обязывает работодателя уплатить страховые взносы с таких доходов.

Также нужно выдать кассовый чек, поскольку чаевые включены в стоимость услуг ресторана (кафе).

А получение официантом чаевых напрямую не подразумевает ни начисление взносов, ни проведение этого расчета через онлайн-кассу.

