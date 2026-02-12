Доля учредителя не более 50%: считается ли доходом его взнос на пополнение оборотных средств
В ООО на ОСНО два учредителя, у каждого доли по 50%. Один из них вносит на расчетный счет денежные средства на пополнение оборотных средств, но сомневается — учитывать ли такой взнос для налога на прибыль.
Согласно подп. 11 п. 1 ст. 251 НК, не учитывается в составе доходов для целей налогообложения прибыли имущество и имущественные права, безвозмездно полученные российской организацией от другой организации или физлица, если доля прямого или косвенного участия дарителя в одаряемом (или наоборот) не менее 50%, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Не менее – это значит ровно 50% или больше 50%.
Поэтому если денежные средства или иное имущество дарит участник с долей ровно 50%, то стоимость такого имущества в доход для налогообложения не включается.
