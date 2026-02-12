Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров

Сначала штрафовать будут за продажу пророченного пива, слабоалкогольных напитков и БАДов, а потом — всех маркированных товаров.

С 1 марта 2026 года за продажу просроченных товаров с маркировкой начнут штрафовать. Такой законопроект кабмина приняли депутаты Госдумы в первом чтении 11 февраля 2026 года.

Если система мониторинга зафиксировала продажу просроченного товара, то ИП оштрафуют на 10 тыс. рублей за каждый товар, а компании — на 20 тыс.

С 1 марта до 30 июня 2026 года штрафы будут выносить только за продажу просроченных БАДов, пива и отдельных слабоалкогольных напитков, а с 1 июля 2026 это распространится на все товары с маркировкой.

«Кроме того, документом предлагается установить штраф для ИП и юридических лиц в размере 5 тысяч рублей за продажу в течение суток не более 100 единиц маркированной табачной продукции ниже максимальной и минимальной розничной цены», — сказано на сайте Госдумы.

За продажу от 100 до 1 тыс. единиц товара штраф будет 50 тыс. рублей, а больше 1 тыс. единиц — 500 тыс.

Узнайте, как не допустить ошибок при работе с «Честным знаком»: смотрите запись вебинара «Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами».