В одном случае будет вычет НДС за 2025 год, если платить его начали только с 2026

Если в 2025 году на УСН было освобождение от НДС, то вычет можно принять в одном случае.

Компания стала плательщики НДС с 2026 года. В 2025 году работали на УСН с объектом «доходы».

Можно ли взять счета-фактуры за весь 2025 год к вычету по НДС, спросили в чате ФНС.

«Если в 2025 году организация применяла освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС, то нельзя принять к вычету НДС по покупкам, приобретенным и использованным в 2025 году», — ответили налоговики.

Это предусмотрено в подп. 3 п. 2 ст. 170 НК и подп. 1 п. 2 ст. 171 НК.

Что касается товарных остатков, которые до конца 2025 года не отнесли к расходам на УСН (не использовали), есть два варианта по суммам входного НДС:

можно принять к вычету по правилам гл. 21 НК — если плательщик УСН применяет ставку 22% (п. 8 ст. 145 НК);

к вычету принять нельзя — если упрощенец выбрал ставку 5% или 7%.

Об этом говорится в п. 18 Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026.

Подробнее о том, как рассчитывать НДС на УСН в 2026 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь заполнять обновленную декларацию, узнаете, как снизить налоговую нагрузку и получить льготы.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.