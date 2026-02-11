Лишение спецрежима открывает дверь к проверке налогового резидентства

Если ИФНС докажет дробление, предприниматель теряет право на УСН. Но это только начало.

Инспекторы тут же проверят, сколько дней бизнесмен провел в России. Если меньше 183 ставка НДФЛ подскочит до 30%, и спасти ситуацию сможет разве что подтвержденная цель поездки. Например, лечение. Но и его придется доказывать.

Суть спора. ИП на УСН (6%) продал магазин отцу и продолжил работать в другом городе. Налоговая посчитала это дроблением, доначислила 60 млн руб. НДС (утрата права на спецрежим) и выяснила, что бизнесмен проводил за границей больше 200 дней в году. НДФЛ пересчитали по ставке 30% добавилось еще 105,8 млн руб.

Как разрешился спор. Первая инстанция встала на сторону ИП: дробления не увидела, а выезды за рубеж сочла лечением. Но апелляция и кассация развернули дело.

Признаки дробления нашли классические: общая 1С, единый IP-адрес и телефон, хранение товара без привязки к владельцу, отсутствие инвентаризации при «продаже». Отец и сын работали как одно целое.

Со статусом резидента вышло еще хуже. ИП имел ВНЖ в Испании, лечился там у дежурного врача. Но налоговики проанализировали траты по карте: во время предписанного «постельного режима» бизнесмен посещал курорты и ТЦ, диагнозы менялись, рецептов кроме витаминов не было. Часть лечения пришлась на дни, когда он вообще находился на Кипре. Суд согласился: цель поездок не здоровье, а проживание за границей. Резидентство потеряно.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.11.2025 № А53-39853/2024