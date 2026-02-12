ЦБ расписал процедуру отказа от денег, полученных при мошенническом переводе

Банк России рассказал, когда уберет данные человека из базы данных о переводах без согласия клиента.

Люди, чьи реквизиты попали в базу данных ЦБ, смогут оформить отказ от зачисления на свой счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему, сообщил Банк России.

Алгоритм действий банков в таких случаях в виде рекомендаций регулятор разослал кредитным организациям.

«Банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов-физлиц об отказе от зачисления средств — например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк», — говорится в сообщении Центробанка.

Чтобы вернуть средства пострадавшему, человеку нужно подать заявление в свой банк и указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставит по результатам рассмотрения обращения об исключении реквизитов из базы данных.

После этого банк получателя вернет сумму мошеннической операции банку плательщика. Банк плательщика переведет средства на счет пострадавшего клиента и направит соответствующую информацию в ЦБ.

На основании полученных данных Банк России примет решение об исключении информации о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.

Регулятор планирует мониторить исполнение банками этих рекомендаций.