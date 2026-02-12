ЛДПР призывает снизить НДС на детские товары и повысить на устрицы

ЛДПР предлагает распространить льготную ставку НДС на детские и подростковые товары, но повысить ставку для деликатесов.

Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Сысоев.

«Законопроектом предлагается применять сниженную налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 10% в отношении всей продукции для детей и подростков, коды видов которой находятся в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности», — сказано в пояснительной записке.

В целях «сбалансированности бюджета» при поступлении налогов предлагается отменить ставку НДС 10% на ряд деликатесов – устрицы, гребешки и мидии. Эти продукты не являются товарами первой необходимости, считают депутаты.

Они уточнили, что большинство россиян в 2025 году в качестве причины отказа от рождения детей назвали нехватку денег. Также люди часто жалуются на высокую стоимость товаров для детей — «от игрушек до мебели».