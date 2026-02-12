💬 На Госуслугах появятся уведомления об оформленных кредитах

Чтобы пользователи могли вовремя отреагировать на оформленные без их ведома займы, ЦБ хочет создать на Госуслугах отдельный сервис.

Глава Службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута рассказал о планах запустить на портале Госуслуги сервис, который позволит пользователям увидеть все оформленные кредиты и займы.

«Это даст возможность быстро отреагировать, если кредит или заем был оформлен без его ведома или человек решит от него отказаться в период охлаждения, установленный законом (от 4 до 48 часов в зависимости от суммы заимствования), без уплаты каких-либо штрафов», — сказал Мамута.

Ожидается, что изменения повысят прозрачность кредитного рынка, снизят риски и предоставят заемщикам больше контроля над финансовыми обязательствами.