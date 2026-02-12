Сотрудники получат больше трудовых гарантий за простой по вине работодателя

Сейчас ТК РФ гарантирует сотрудникам в период простоя выплату не менее двух третей зарплаты, но депутаты считают, что работодатели обязаны платить полную сумму.

11 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях сотрудникам в случае возникновения простоя по вине работодателя.

Согласно ст. 157 ТК, время простоя по вине работодателя должно оплачиваться в размере не менее двух третей средней зарплаты работника. Депутаты считают, что это положение нарушает принцип обеспечения прав на получение зарплаты в полном объеме. Поэтому от слов «не менее двух третей» планируют отказаться.

Работодатель будет обязан выплатить сотруднику зарплату в полном размере, если простой возник по его вине.

«Предлагаемые изменения позволят восстановить справедливость по отношению к работникам в части оплаты времени простоя, возникшего по вине работодателя, и будут создавать правовую гарантию защиты получения заработной платы наемными работниками за период временной приостановки работы в полном объеме», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.