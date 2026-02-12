👪 Власти хотят расширить поддержку работников с детьми
Президент РФ поручил кабмину и РСПП изучить позитивный опыт поддержки сотрудников с детьми и расширять его.
«Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией “Российский союз промышленников и предпринимателей” и при участии комиссий Государственного Совета РФ провести анализ положительного опыта внедрения мер, направленных на поддержку семей работников, имеющих детей, в том числе на повышение рождаемости, и обеспечить распространение такого опыта», — говорится в поручении по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Доклад Путин ожидает до 1 июня 2026 года.
Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
Ранее мы писали, что в 20 раз увеличена сумма матпомощи, с которой не будет НДФЛ и страховых взносов.
Комментарии3
жаль что Вы так и не написали, что эту помощь особо и не получали, так что практически она была практически... никакой
Теперь... никакая помощь станет в 20 раз больше!
ну.... положим с этого ещё хоть что-то и можно потребовать. и он хоть за что-то (конечно не везде , а кое перед кем) да отвечает
а с этого то что взять?
он вообще в сварочных очках сидит
Одна курица несла каждый день по яичку. Хозяйка подумала, что если больше давать корму, курица вдвое будет нестись. Так и сделала. А курица зажирела и вовсе перестала нестись.