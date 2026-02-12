Акция 1+3 моб 2
Социальная поддержка

👪 Власти хотят расширить поддержку работников с детьми

Путин поручил проанализировать положительный опыт поддержки семейных работников.

Президент РФ поручил кабмину и РСПП изучить позитивный опыт поддержки сотрудников с детьми и расширять его.

«Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией “Российский союз промышленников и предпринимателей” и при участии комиссий Государственного Совета РФ провести анализ положительного опыта внедрения мер, направленных на поддержку семей работников, имеющих детей, в том числе на повышение рождаемости, и обеспечить распространение такого опыта», — говорится в поручении по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Доклад Путин ожидает до 1 июня 2026 года.

Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

