💣 Минфин снова будет менять НК. Важные предложения от бизнеса, как обычно, проигнорировали. Выпуск № 24 подкаста «Налоговое утро»

Минфин отверг предложения бизнеса о логичных изменения по УСН: применение кассового метода по учету НДС и восстановление справедливости для ИП, которые остаются без работников в течение года (по уменьшению налога).

Минфин готовит изменения в НК с 2027 года, кажется пока до них далеко, но именно поэтому сейчас у бизнеса есть время повлиять на собственную судьбу в будущем.

А вот министерство так не думает — поправки, предложенные бизнесом по УСН отвергнуты. Почему — разбирали сегодня в подкасте.

