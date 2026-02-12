🏢 На сервис отслеживания новостроек в MAX подписалось больше 200 тысяч человек

Чтобы покупателям жилья в новостройках было проще следить за состоянием объекта, чат-бот в MAX сделает рассылку.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик рассказал, что у сервиса проверки жилья в MAX уже больше 200 тыс. подписчиков.

Чат-бот позволяет следить за ходом строительства новостроек, проверять их статус и документы.

«Вы можете в MAX увидеть конкретно, что происходит с вашим домом, получать рассылку о переходе дома на новый этап», — сказал Константин Михайлик.

Сервис в мессенджере MAX запустили в декабре 2025 года. Чтобы получать уведомления, нужно авторизоваться на портале наш.дом.рф, добавить интересующую новостройку в избранное, а потом в MAX выбрать этот дом. Бот автоматически пришлет уведомление по выбранным объектам.

