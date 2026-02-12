Миронов выступил против запрета на аренду ипотечного жилья

Банки не должны запрещать заемщикам сдавать в аренду квартиры в ипотеке.

Об этом заявил депутат Сергей Миронов.

«Намерен обратиться в ЦБ по поводу запретов банков на аренду ипотечных квартир. Кредиторы не должны вводить избыточные ограничения для заемщиков, которые и так страхуют свое жилье», — сообщил парламентарий.

Депутатам поступают жалобы от россиян, что банки при оформлении ипотеки в договорах прописывают условия, что для сдачи жилья в аренду или для проживания в квартире родственника нужно согласие банка. И подача такой заявки платная, уточнил Миронов.

Сдача квартир помогает заемщикам выживать в условиях «запредельных цен и дорогих кредитов». Кроме того, до погашения ипотеки заемщик обязан ежегодно покупать страховку на недвижимость, которая покрывает риски, добавил депутат.