Эксперт: цифровые доверенности (МЧД) могут ввести и для граждан

Машиночитаемая доверенность (МЧД) стала важным рабочим инструментом для российского бизнеса в сфере электронного документооборота с госорганами. Пока ее прямое применение ограничено корпоративным сектором и ЭДО, однако создаваемая инфраструктура закладывает основу для возможного распространения удобных и безопасных механизмов делегирования и для граждан в будущем.

Так считает д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, материал есть в распоряжении «Клерка».

Эксперт — д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов

Руководителю организации МЧД не нужна, а вот сотрудникам в соответствии с законом об электронной подписи № 63-ФЗ с 1 сентября 2024 года для подписания документов от имени организации необходимо использовать сертификаты физических лиц (КЭП) и машиночитаемые доверенности.

Информационные системы ФНС, СФР, таможни и другие могут автоматически считывать и проверять сведения о доверителе, уполномоченном лице и его полномочиях, что практически исключает риск человеческой ошибки и злонамеренных манипуляций к технологическому минимуму.

МЧД выдается на разные сроки и ее можно отозвать досрочно, например, при увольнении сотрудника или изменении его полномочий. При этом статус доверенности можно проверить через Госуслуги, сайт ФНС или Сбера.

«Именно аспект безопасности является главным потребительским преимуществом этой цифровой инновации, которое в перспективе будет полезно и для всех пользователей. В быту граждане регулярно сталкиваются с рисками, связанными с классическими доверенностями. Применение МЧД исключает риски подделки рукописной подписи руководителя, она хранится в защищенных блокчейн-системах и реестрах операторов ЭДО, УЦ, ФНС и Минцифры, что гарантирует ее целостность и позволяет мгновенно проверить факт отзыва. Принцип, который отрабатывается сейчас в бизнесе — когда полномочия отделены от ключа подписи и проверяются системой в реальном времени, — в перспективе может стать цифровым щитом и для личного использования. Это означает потенциальное снижение бытового мошенничества и рост общего доверия к процедурам с участием представителя», — считает Вадим Виноградов.

Профессор ВШЭ добавил, что МЧД для рядовых граждан в их повседневных взаимодействиях с государством пока не применяется. Тем не менее, опыт внедрения МЧД в бизнес-секторе создает важный прецедент и отработанную технологическую модель.