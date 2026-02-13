👉 Половина россиян строит свои финансовые планы в зависимости от ключевой ставки ЦБ
Больше 70% россиян следят за решениями Центробанка по ключевой ставке. Изменения побуждают их пересматривать доли и инструменты сбережений, а не наращивать кредитную активность. Об этом сказано в исследовании тематического поиска Яндекса по финансам. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
32% участников исследования целенаправленно и регулярно следят за ключевой ставкой, 39% — время от времени. Мужчины больше женщин интересуются решениями Центробанка — 35% против 30%.
13 февраля 2026 года регулятор проведет очередное заседание по ключевой ставке. 30% россиян ожидают, что ставка снизится, 29% — ждет повышения, а 24% уверены, что все останется без изменения.
Для 44% респондентов решение ЦБ станет поводом пересмотреть свои финансовые планы. В частности, придется выбрать другие инструменты сбережения (37%), сократить долговую нагрузку (31%), увеличить долю накоплений (28%).
Около четверти может перенести крупную покупку из-за изменения ключевой ставки, а 12% рассматривают рефинансирование кредита или ипотеки. 16%, наоборот, хотят ускорить траты за счет кредита или рассрочки.
