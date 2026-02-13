⚡ Центробанк понизил ключевую ставку — теперь 15,5%

Ключевая ставка ЦБ снизилась до 15,5%, но инфляционное давление временно усилилось на фоне повышения НДС.

13 февраля 2026 года совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку до 15,5% годовых.

«Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — сказано на сайте ЦБ.

Ключевая ставка 16% держится с 22 декабря 2025 года. На следующих заседаниях совет директоров ЦБ снова оценит целесообразность пересмотра ключевой ставки. Ближайшее запланировано на 20 марта 2026 года.