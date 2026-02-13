Центробанк будет регулировать рассрочку при покупке квартир

Рассрочка от застройщиков превращается в ипотеку, которая не регулируется Банком России. Чтобы защитить права покупателей, ЦБ хочет сделать условия договора более прозрачными.

Из-за высоких ставок по ипотеке застройщики продают до 40% квартир в рассрочку. Однако это не дает покупателю юридической защиты, поскольку жилье до последней выплаты будет на балансе продавца.

Кроме того, те, кто предоставляют рассрочку, не раскрывают ее полной суммы. Штрафы за просрочку платежей после сдачи дома доходят до 50% от всей суммы долга. Поэтому Центробанк собирается регулировать этот рынок.

«Мы совместно с Правительством планируем урегулировать рынок рассрочки на недвижимость. Важно, чтобы после ввода дома в эксплуатацию право собственности переходило покупателю, а у застройщика возникало залоговое право», — сказал член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

Регулятор предлагает сделать прозрачный договор между застройщиком и покупателем, чтобы в нем был график платежей и описание последствий просрочки. Максимальный размер штрафа ограничат не более 20% годовых от суммы просрочки, а не всего долга за жилье. Сведения о долговой нагрузке при рассрочке будут передаваться в бюро кредитных историй.

Пока что законопроект дорабатывают, а после внесут в Госдуму.